Депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные действия в отношении антироссийской политики США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», — сказал Володин.

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Он также подчеркнул, что депутаты планируют обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы и проработать еще раз с экспертами и правительством России.

Ранее Володин сообщил, что «пора ответить на это хамское поведение со стороны США».