Дворкович о Siemens: они уже не могут быть надежным партнером

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что после ситуации с санкциями Siemens не может быть надежным партнером. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как мы можем дальше с Siemens работать после того, что Siemens сделал, введя по сути против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению. Мы с ним все равно работаем, потому что считаем, что есть время исправиться у коллег, и надеемся на такое исправление, но нельзя злоупотреблять доверием», — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ), входящего в «Ростех», на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым.