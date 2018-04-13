Трамп рассказал, при каких условиях США могут вернуться к ТТП

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может присоединиться к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) при некоторых условиях. Об этом он написал в своем твиттере.

«К Транстихоокеанскому партнерству можно присоединиться, только если соглашение будет значительно лучше, чем-то, что предложил президент Обама (экс-президент США Барак Обама – «Газета.Ru»). У нас уже есть двусторонние соглашения с шестью из одиннадцати стран ТТП, и мы работаем над тем, чтобы заключить сделку с крупнейшей из этих стран, Японией, от которой мы годами сильно страдали в плане торговли», — заявил Трамп.

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Ранее МИД Чили сообщил, что 11 стран подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве без участия США.

Участниками соглашения стали Канада, Австралия, Сингапур, Новая Зеландия, Бруней, Малайзия, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.