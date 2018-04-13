Товарооборот между Россией и КНР вырос до $23 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем за три месяца текущего года вырос на 28,2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Уточняется, что общий объем двусторонней торговли по итогам первого квартала составил $23,06 млрд. Китайский экспорт за указанный период в Россию вырос на 23,7% и составил $10,28 млрд, а импорт из России — на 32%, составив $12,78 млрд.

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Как стало известно, товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошлого года вырос на 20,8% и составил $84 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай раскритиковали новые пошлины США на сталь и алюминий на заседании Всемирной торговой организации (ВТО).