Гройсман рассказал о росте товарооборота между Украиной и Молдавией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что товарооборот между Киевом и Молдавией в 2017 году вырос до $884 млн. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Более того, в ближайшем будущем реально выйти на $1 млрд взаимной торговли. Мой коллега, премьер-министр Молдавии Павел Филипп, согласен с такими оценками. Говорит, $1 млрд — это не предел», — заявил Гросман.

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Он также рассказал, что власти Украины подписали с правительством Молдавии соглашение о воздушном сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией.