Госдума одобрила проект о штрафах для недобросовестных управленцев жильем

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 350 тыс. руб. для недобросовестных управленцев многоквартирными домами. Об этом сообщается в материалах Госдумы.

Как стало известно, законопроектом вводится отдельный состав административного правонарушения — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.

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Для должностных лиц, которые нарушают соответствующую норму, предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей — от 300 тыс. руб. до 350 тыс. руб. Для юридических лиц — от 300 тыс. руб. до 350 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который вводит новый состав административного правонарушения — управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.