Минпромторг предложил ввести ввозные пошлины на оборудование для пищепрома

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил повысить пошлины на ввоз в Россию оборудования для пищевой промышленности до 10%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что министерство ведет работу по развитию машиностроения пищевой и перерабатывающей промышленности.

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«В качестве дополнительной поддержки по пищевому машиностроению мы предлагаем поднять ввозные пошлины на все оборудование до уровня… где-то по позициям от 0,5 до 10%, то, что у нас есть возможность сделать в рамках ВТО», — сказал Мантуров.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров.

Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.