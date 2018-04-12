Медведев рассказал о влиянии «дурацких» заявлений лидеров НАТО на рынки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что «дурацкие» заявления некоторых лидеров НАТО добавляют неопределенности и влияют на рынки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Неопределенности на рынках добавляют и всякие дурацкие, милитаристские заявления, которые звучат из ряда натовских стран», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что под ударом из-за санкций США в России оказались системообразующие предприятия, где работают десятки тысяч людей.

«Экономические санкции, хотя они и являются инструментом политического давления, они, в конечном счете, все равно бьют по обычным людям. Мы видим, что под ударом оказываются стратегические, системообразующие предприятия, от чьей успешной работы зависят десятки тысяч людей. Иногда это моногорода и бюджеты региональных центров», — добавил Медведев.

Ранее Медведев предложил запретить американские товары в России.