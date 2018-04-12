Медведев о санкциях США: ситуация требует пристального внимания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация, которая возникла после введения новых санкций США, нуждается в пристальном внимании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете события последнего периода, когда был принят очередной пакет санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. В результате и наш фондовый, и валютный рынок весьма эмоционально на это отреагировал, падение биржевых индексов, естественно, сказалось и на показателях российских компаний», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что ситуация в целом вполне контролируемая, рынки ведут себя разнонаправленно.

«Тем не менее, она (ситуация) требует пристального внимания со стороны правительства, со стороны тех, кто отвечает за состояние дел не только в производстве, но и в финансовой сфере», — отметил Медведев.

Ранее Медведев предложил запретить американские товары в России.