Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги En+ Group Олега Дерипаски. Об этом говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что данное решение было принято из-за санкций США.

«Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за санкций Минфина США», — заявили в агентстве.

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На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента En+ в иностранной валюте на уровне «BB-» находился в списке на пересмотр.

Ранее сообщалось, что торги бумагами En+ в Лондоне приостановлены для американцев.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.