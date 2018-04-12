Курс рубля падает на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 46 коп. и составил 63,05 руб.

Курс евро вырос на 42 коп., до 77,88 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с декабря 2014 года на фоне усиления геополитической напряженности.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,17%, до $72,18 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,37%, до $67,07 за баррель.

Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа.