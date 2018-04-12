Китай пообещал бороться до конца в торговом конфликте с США

Китай готов дать отпор действиям США в рамках торгового конфликта и намерен идти до конца. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает РИА «Новости».

«В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется. У переговорного процесса есть свои принципы, и к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры», — сказал представитель ведомства.

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По словам Гао Фэна, если США продолжат придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, то «Китай даст отпор и будет бороться до победного конца».

Ранее США решили поднять пошлины на 1,3 тысячи китайских товаров.

Впоследствии Пекин пригрозил ответом и призвал членов ВТО противостоять экономической политике США.