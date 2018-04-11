Авиавласти России и Узбекистана договорились о новых регулярных направлениях

В Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса, поступившем в «Газету.Ru».

В ходе переговоров была достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков,а также подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах.

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«Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами», — отметили в ведомстве.

Ранее Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний. Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года. Стало известно, что с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь-Душанбе, «Жуковский»-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд.