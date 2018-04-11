Цена на нефть Brent превысила $72 впервые с 2014 года

Цена на нефть марки Brent превысила $72 впервые со 2 декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на баррель нефти Brent с поставкой в июне достигли отметки $72,24.

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

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Индекс Dow Jones понизился на 0,30% и составил 24 335,18 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,17%, до 2 652,23 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,19% и составил 7 107,49 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб., курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,02 руб., составив 70,91 руб.