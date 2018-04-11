Минфин о выходе на внешние рынки заимствований: мы не сумасшедшие

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин «не сумасшедший», чтобы выходить сейчас на внешние рынки заимствований. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы же сейчас не сумасшедшие выходить на рынок. А там — как будет развиваться ситуация. Посмотрим. Время покажет», — сказал Силуанов.

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Ранее Силуанов сообщил, что министерство пока не намерено пересматривать месячный объем операций по покупке валюты.

Минфин в среду, 11 апреля, не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

По данным Bloomberg, это первый отмененный Минфином аукцион ОФЗ с августа 2015 года.