Голодец заверила, что в России не произойдет рост цен на лекарства

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что рост цен на лекарства в России не произойдет. Об этом сообщает канал «Россия 24».

«Для населения роста цен на лекарства не произойдет, мы приложим к этому все возможные усилия», — сказала Голодец.

Она также добавила, что все граждане в обязательном порядке будут обеспечены лекарствами.

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Ранее СМИ сообщили, что в России ожидается рост цен на лекарства на 7% в 2018 году.

По словам экспертов, производители увеличивают цены, поскольку они пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов.

Также стало известно, что Минздрав рассмотрит целесообразность продвижения дешевых лекарств в аптеках.