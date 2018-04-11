Володин призвал поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях именно такого внешнего давления. Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают фактически всю жизнь города», — сказал Володин.

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Он также добавил, что объявленные против России санкции направлены на то, чтобы остановить ее развитие.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию заседания после выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что введенные США санкции против ряда металлургических компаний являются борьбой за рынок.