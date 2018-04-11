Миллер обсудил c директором Linde строительство Амурского ГПЗ
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с главным исполнительным директором Linde AG Альдо Беллони. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома», поступившем в «Газета.Ru».
«Стороны обсудили ход сотрудничества. Отдельное внимание было уделено проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), в реализации которого принимает участие немецкая компания», — заявили в компании.
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Отмечается, что работы основного этапа проекта выполняются согласно графику. В частности, осуществляется поставка и монтаж оборудования Linde для установок криогенного разделения газа первых технологических линий завода.
Ранее сообщалось, что «Газпром» договорился с немецкой Linde о поставках гелия.