Слова Меркель о «Северном потоке — 2» обрадовали «Нафтогаз»

«Нафтогаз» назвал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о «Северном потоке — 2» хорошей новостью. Об этом говорится в публикации компании в фейсбуке.

Накануне Меркель заявила, что «Северный поток — 2» невозможен без определения роли украинского транзита.

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«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток — 2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины.

В украинской компании выразили надежду, что позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятым Еврокомиссией и Европарламентом.