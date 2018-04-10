Туск назвал Brexit «одной из самых грустных страниц» в истории Европы

Глава Евросовет Дональд Туск заявил, что скорый выход Великобритании из ЕС (Brexit) одна из самых грустных страниц в современной истории Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне не нравится Brexit. Я думаю, это один из самых печальных моментов в европейской истории XXI века», — сказал Туск.

Реклама

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила о скором выходе Британии из ЕС (Brexit) в связи с позицией солидарности стран ЕС в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса», — сказала Захарова.

По ее словам, уходящая из ЕС Великобритания эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией.