Путин поручил Медведеву проанализировать причины невыполнения всех майских указов

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву отдельно проработать те сферы в майских указах, которые не удалось реализовать на 100%. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — сказал Путин.

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В свою очередь Медведев пообещал обязательно проанализировать это.

«Мы это обязательно проанализируем, Владимир Владимирович. Там практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать. Но, естественно, это должно быть в поле зрения правительства, это абсолютно точно», — подчеркнул Медведев.

Ранее Путин анонсировал подготовку новой редакции майских указов.