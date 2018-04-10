Медведев: низкая инфляция дает возможность для развития кредитования

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что инфляция в России находится на абсолютно низком уровне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что начался рост валового внутреннего продукта.

«Он не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать», — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает исторический минимум годовой инфляции.