Песков: власти держат под контролем ситуацию с падением акций компаний России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономическая повестка является константой в рабочем графике президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что власти держат под плотным вниманием ситуацию с падением акций российских компаний

Ранее сообщалось, что Банк России не увидел рисков для российской экономики из-за новых санкций.