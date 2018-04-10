Минфин хочет получить 1% ВВП за счет справедливого распределения налогов

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство финансов рассчитывает получить дополнительно 1% ВВП за счет более справедливого распределения налоговой нагрузки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За счет более справедливого распределения налоговой нагрузки более простого налогового администрирования мы рассчитываем получить дополнительно в бюджетную систему порядка 1% ВВП», — сказал Силуанов.

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Он также добавил, что министерство видит значительный объем ресурсов в обелении сектора зарплат.

«У нас достаточно еще много по старинке платятся, действительно, выплаты населению … через серые схемы. Здесь, безусловно, недофинансирование расходов, ресурсов в пенсионные наши фонды, в социальные фонды и вообще в бюджетную систему», — подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что кабмин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых.