На экономический форум в Крыму приедут более 300 иностранцев

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участие на Ялтинском международном экономическом форуме в данный момент подтвердили более 300 иностранных участников, передает РИА «Новости».

«У нас уже более 300 гостей из различных стран мира подтвердили свое участие в предстоящем форуме. В их числе европейские политики, депутаты, бизнесмены. Процесс подтверждения продолжается», — сказал Мурадов.

Реклама

Он отметил, что страны Евросоюза и украинские дипломаты «делают все, что могут», чтобы оказать давление на потенциальных посетителей форума из других стран. По его мнению, данное обстоятельство не помешает форуму стать «более масштабным, звучным, резонансным и эффективным, чем в прошлые годы».

Ранее сообщалось, что в Крым приедут депутаты и бизнесмены из Германии. Также ранее стало известно, что Бельгия инвестирует более €50 млн в развитие портовой инфраструктуры Крыма.