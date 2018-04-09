«Русал»: у нас все непросто

Менеджмент «Русала» работает над минимизацией возможных рисков. Об этом сообщила компания на своей странице в фейсбуке.

«У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся», — заявили в компании.

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Ранее «Русал» сообщила о риске технического дефолта. В компании отметили, что «Русал» намерена исполнять свои существующие обязательства.

Впоследствии акции «Русала» упали на 30%.