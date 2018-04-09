«Газпром» и OMV обсудили «Северный поток — 2»

Председатели правлений «Газпрома» и OMV Алексей Миллер и Райнер Зеле обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2», говорится в сообщении российского холдинга.

В «Газпроме» отметили, что в настоящее время продолжаются процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

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В ходе встречи Миллера и Зеле также было отмечено, что Австрия в 2018 году нарастила потребление российского газа на 77,2%: с 1 января по 8 апреля «Газпром» экспортировал в Австрию 3,7 млрд куб. м газа.

Также стало известно, что в ходе встречи стороны уделили особое внимание высокой надежности поставок. В том числе, в период пиковых холодов в Европе в конце февраля — начале марта, когда только «Газпром» смог оперативно нарастить поставки и обеспечить потребителей необходимыми объемами газа.

В 2017 году «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд куб. м газа, что на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 года.

Ранее сообщалось, что Миллер обсудил с главой Snam взаимодействие по «Турецкому потоку».