Курс доллара превысил 60 рублей

Курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. впервые с 16 ноября 2017 года.

Курс евро на бирже вырос до 73,62 руб.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы»Виктор Вексельберг.