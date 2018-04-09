Медведев поручил проработать меры по поддержке попавших под санкции компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, которые попали под новые санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что же касается тех наших компаний, которые попали под вот эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса. Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров, ведомства выработать конкретные предложения, какую конкретную поддержку здесь можно было бы компаниям оказать», — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.

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Он также добавил, что Россия оставляют за собой право на ответные меры против американских санкций, в том числе в части действующих торговых соглашений.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал цель антироссийских санкций США.