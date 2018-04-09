Курс доллара превысил 59 рублей впервые с декабря

Курс доллара на торгах вырос на 1,14 руб. и достиг отметки в 59,31 руб. впервые с 25 декабря 2017 года.

Курс евро на бирже вырос на 1,36 руб. и составил 72,74 руб.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.