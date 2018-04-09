Московская биржа провела дискретный аукцион по бумагам «Русала»

Московская биржа возобновила торги обыкновенными акциями «Русала» после дискретного аукциона. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

«Торги обыкновенными акциями United Company Rusal, включенными в базу расчета индекса Московской биржи, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, 9 апреля 2018 года с 10:52 мск во всех режимах торгов секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту», — сказано в заявлении.

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Ранее сообщалось, что акции компании бизнесмена Олега Дерипаски «Русал» упали на 30% (19,8 руб. за бумагу) на открытии торгов Московской биржи.

Максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 руб. за бумагу.

В свою очередь глобальные депозитарные расписки EN+ Group Дерипаски снизились на 20%