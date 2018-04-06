Глава «Опоры России» прокомментировал новые санкции

Глава «Опоры России» Александр Калинин выразил надежду, что те лица, которые персонально попали под санкции, вывели свои активы с территории США, вернули их в Россию, «что благотворно скажется на инвестклимате». Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По мнению Калинина, ни одна страна не имеет права накладывать арест на счет и имущества граждан другой страны, тем более, без суда и следствия.

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А что касается компаний, попавших в списки, по его словам, это пример недобросовестной конкуренции со стороны США.

«Например, группа «ГАЗ» сейчас активно выходит на внешние рынки и внесение под санкции означает попытку выдавить эту российскую компанию с международных рынков», — сказал он.

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.

«Газета.Ru» следит за реакцией на новые санкции в онлайн-трансляции.