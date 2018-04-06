НОВАТЭК: пересечения поставок российского трубопроводного газа и СПГ не будет

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что он не ожидает пересечения поставок российского трубопроводного газа и СПГ. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я тремя руками за, чтобы не было никакого пересечения СПГ на тех рынках, где есть трубопроводный газ (России)», — сказал Михельсон.

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Он также подчеркнул, что основная часть объемов сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» законтрактована по долгосрочным договорам.

«Мы можем контролировать, чтобы наши долгосрочные контракты не пересекались, и мы это сделали, выполнив задание правительства», — отметил Михельсон.

Ранее соообщалось, что НОВАТЭК поставил на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа, произведенную на проекте «Ямал СПГ».