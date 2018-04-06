Минэнерго рассчитывает, что дело Скрипаля не повлияет на энергетические проекты

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго надеется, что ситуация, складывающаяся вокруг дела Скрипаля, не повлияет на работу нефтегазовых компаний России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы надеемся что справедливость и правда здесь восторжествуют, и компетентные органы разберутся в этой ситуации… На сегодняшний день никаких действий относительно топливно-энергетического комплекса не происходит и, надеюсь, не будет происходить, исходя из ситуации, которая из-за «дела Скрипаля» складывается», — сказал Новак.

Реклама

Министр также добавил, что он встречался с главным экономистом британской компании BP Спенсером Дейлом и на ней «дело Скрипаля» и его возможные последствия для работы компании в России не обсуждались.

Новак отметил, что текущий фон является безусловно негативным для взаимодействия бизнеса двух стран.

Ранее СМИ рассказали о состоянии домашних животных Скрипаля.