Постпред России: еще рано говорить о перспективах соглашения ОПЕК+

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дальнейшую судьбу и перспективы венской сделки по сокращению добычи нефти обсудят на министерской встрече в июне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следующее заседание профильных министров всех 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, состоится 22 июня в Вене.

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«Россия твердо придерживается взятых на себя обязательств по венской сделке. Дальнейшая судьба соглашения будет обсуждаться на министерской встрече в Вене в июне этого года. Тогда и определятся перспективы. Сейчас о них говорить рано», — сказал Ульянов.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия по итогам апреля рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+.