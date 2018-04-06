Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 7 коп. и составил 57,78 руб.

Курс евро вырос на 13 коп., до 70,75 руб.

Мировые цены на нефть снижаются на новостях о возможном увеличении пошлин со стороны США на товары из Китая

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Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,78% — до $67,81 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,71% — до $63,09 за баррель.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд.

Он также добавил, что несмотря на действия Китая, «США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа».