Объем газа в хранилищах Украины упал до 7,5 млрд кубометров

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократился до 7,501 млрд кубометров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы «Укртрансгаза».

Как стало известно, с начала текущего года было отобрано 7,192 млрд кубометров, с начала отопительного сезона — 9,473 млрд кубометров.

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Уточняется, что Украина начала отбор газа из ПХГ 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров.

По мнению экспертов, технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается в 7-8 млрд кубометров.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что запасов газа у Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.

Впоследствии «Нафтогаз Украины» обратился в «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в их офисе в Киеве.