ФАС: арест Магомедовых не повлиял на решение по сделке о продаже доли в НМПТ

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что арест совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова никак не повлиял на решение Федеральной антимонопольной службы по сделке с выходом «Суммы» из НМПТ. Об этом сообщает RNS.

«Группа «Транснефть» и группа «Сумма» имеют наше разрешение, ФАС свою работу закончила с точки зрения проверки на предмет антимонопольного законодательства. Компании, которые, хотели участвовать в этой сделке, могут как угодно решать, могут воспользоваться нашим согласием или не воспользоваться, мы разрешаем сделку, но никого не заставляем ее делать», — сказал Артемьев.

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Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порте.

Впоследствии в «Транснефти» прокомментировали «Газете.Ru», что у компании сохраняется ин­терес к увеличению доли в акционерном ка­питале Новороссийс­кого порта.