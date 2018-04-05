Путин считает преждевременным делать из ФАС правоохранительную структуру

Президент России Владимир Путин считает, что превращать Федеральную антимонопольную службу в правоохранительную структуру преждевременно. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас и так сегодня уже заключения ФАС должны истребоваться правоохранительными следственными органами, но превращать ФАС в правоохранительную структуру пока, мягко говоря, преждевременно», — сказал Путин на заседании Госсовета.

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Он также добавил, что можно усилить роль и значение заключений ФАС при предварительном следствии и при судебном разбирательстве.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать реестр видов работ, на которые при проведении государственных закупок может претендовать только малый бизнес.

Он также перечислил несколько работ, которыми, по его мнению, должен заниматься только малый бизнес.