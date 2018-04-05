Путин сообщил о наличии у компаний с госучастием специальных технологий для торгов

Президент России Владимир Путин заявил, что компании с государственным участием имеют специальные технологии для того, чтобы разыгрывать торги в свою пользу. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У государственных структур, компаний с госучастием совершено другие лоббистские и финансовые возможности, и доступ к кредитам им тоже намного проще. И технологий разыграть торги в свою пользу есть достаточно, и мы знаем, как они работают», — сказал Путин во время Госсовета.

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Он подчеркнул, что в прошлом году было возбуждено 675 дел по факту конкурентных соглашений.

«В 2017 году было возбуждено 675 дел по факту конкурентных соглашений, из них 360 по картелям. Это на 8% больше, чем в предыдущем 2016 году», — отметил Путин.

Ранее президент сообщил, что местные власти игнорируют закон в сфере конкуренции.