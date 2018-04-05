Путин: госструктуры вытесняют малый бизнес в России

Президент России Владимир Путин заявил, что госструктуры и компании с госучастием монополизируют рынок. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки», — сказал Путин на заседании Государственного совета.

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Он подчеркнул, что идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.

Президент также отметил, что стоящие перед Россией масштабные задачи требуют совместных усилий власти, общества и бизнеса.

«Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства сообщил, что справедливая и честная конкуренция является базовой основой развития экономики России.