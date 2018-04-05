Официальный курс евро снизился на 37 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу снизился на 36,54 копейки, до 70,59 рубля., курс доллара уменьшился на 18,5 коп., до 57,57 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 26,61 коп., составив 63,43 руб.

Реклама

На открытии торгов на Московской бирже рубль не определился с динамикой.

В частности, курс доллара вырос на 10 коп. и составил 57,55 руб.

Курс евро упал на 2 коп., до 70,54 руб.

Мировые цены на нефть утром в четверг росли.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,5%, до $68,36 за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46%, до $63,66 за баррель.

По сообщению Минэнерго США, коммерческие запасы нефти страны (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 млн баррелей, или на 1,1% — до 425,3 млн баррелей.