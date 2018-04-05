ФНБ за март вырос в рублях на 2%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за март текущего года вырос в рублях на 2%, до 3,773 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В долларах ФНБ сократился на 0,8%, до $65,88 млрд.

По состоянию на 1 марта 2018 года объем ФНБ составлял $3,699 трлн руб, что было эквивалентно $66,44 млрд.

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Как стало известно, в марте средства ФНБ в сумме 82,3 млн руб. были перечислены на депозит в ВЭБе для финансирования проекта по строительству нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове. При этом Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов 562 млн рублей, размещенных в 2016–2017 годах на проект по модернизации вагонов метро в Будапеште, и 136,4 млн руб. от проектов по приобретению и лизингу вагонов Московского метро.

Уточняется, что средства на 550 млн руб. на депозите в ВЭБе были конвертированы в $9,7 млн.