Роспотребнадзор проверит «горящий шоколад»

Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования после видеосообщений в соцсетях и мессенджерах о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управлениями Роспотребнадзора по субъектам России, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта.

«Ведомство призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам России для принятия мер», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор проверял сообщения о продаже «пластикового» риса.