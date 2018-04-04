Трамп не рад успехам «Северного потока — 2» в Германии

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы заявил, что Вашингтон «не рад» продвижению проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам представителя Белого дома, в ходе саммита с лидерами стран Балтии обсуждался вопрос энергетики.

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Он также добавил, что Трамп в ходе саммита подтвердил, что США «не рады тому, что проект («Северный поток — 2») двигается вперед» в Германии.

Ранее на Украине рассказали о способах противодействия строительству «Северного потока — 2».