В Госдуме хотят запретить продавать пиво в пластиковой таре объемом более 0,5 л

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается введение запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 л с 1 января 2020 года. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы.

Уточняется, что производство и продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1 л и 0,5 л допускается в целях экспорта.

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«Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации», — поясняется в документе.

Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям (ИП).