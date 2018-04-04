Опубликована подробная программа Российской недели ГЧП

Фонд «Росконгресс» опубликовал программу Российской недели ГЧП. Во время форума будут рассмотрены вопросы экономической, социальной и транспортной инфраструктуры, а также будет опубликован рейтинг регионов по уровню развития государственно-частных партнерств. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отмечается в программе, основным мероприятием первого дня станет пленарная дискуссия «Пространственное развитие 2024: инфраструктура определяет экономический рост», во время которой будут обсуждать. приоритеты по развитию инфраструктуры. Во второй день конгресса будет проведена дискуссия, посвященная формированию единого транспортного каркаса. Сообщается, что главным мероприятием заключительного дня деловой программы станет панельная дискуссия «Развитие социальной инфраструктуры – залог нового качества жизни».

Мероприятие пройдет в Москве с 24 по 27 апреля. Организаторами конгресса выступают национальный центр ГЧП и фонд «Росконгресс» при поддержке ТПП РФ, «Деловой России», РСПП и АСИ. Генеральный партнер – Сбербанк. Ознакомиться с подробной программой российской недели ГЧП можно на официальном сайте конгресса.