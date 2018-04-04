Кабмин внес в Госдуму закон о демонополизации железнодорожных перевозок

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который допускает на рынок пассажирских железнодорожных перевозок частные компании. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы.

«Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции «за маршрут», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы указывают, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция «на маршруте» не является эффективной. Модель конкуренции «за маршрут» преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса», — сказано в документе.

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Задачей законопроекта является дерегулирование пассажирских перевозок, в отношении которых не заключаются организационные договоры.

Сейчас оператором поездов дальнего следования и пригородных электричек является только компания «Российские железные дороги».