Аваков: украинский народ сметет власть, если цены на газ повысятся на 35%

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что если власти Украины повысят тарифы на газ на 35%, «народ сметет власть». Об этом сообщает Liga.net.

«Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги? Я не дипломат, так что на самом высоком уровне могу говорить прямо», — cказал Аваков.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд призвал Украину обеспечить безотлагательное рассмотрение законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Помимо этого, фонд призвал Украину продолжить другие отсроченные реформы.