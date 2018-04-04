Литва договорилась с американской компанией о поставках СПГ

Литовские компании подписали соглашения о сотрудничестве с поставщиком природного сжиженного газа из США и оператором будущего терминала сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG. Об этом сообщает Baltnews.

Уточняется, что договор в Вашингтоне подписали компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) и оператор Клайпедского терминала СПГ — компания Klaipedos nafta.

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Глава LDT Мантас Микалаюнас отметил, что данное соглашение расширяет круг потенциальных поставщиков газа.

«Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить выгодные цены для потребителей», — сказал Микалаюнас.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Литвы разработало стратегию энергетической независимости страны.